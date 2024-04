Arrestato Spacciatore di 23 Anni a Civitella Casanova: Confessa il Reato

Nel corso dei controlli anti-droga intensificati durante le festività pasquali, i Carabinieri hanno arrestato un giovane di 23 anni, residente a Civitella Casanova, per spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno preso avvio dopo segnalazioni riguardanti movimenti sospetti nei pressi di un'abitazione nel tranquillo paese vestino. Attraverso un'attenta attività di osservazione, i militari hanno osservato un continuo flusso di giovani, soprattutto nelle ore serali, recarsi presso questa abitazione.

I sospetti riguardo a un possibile traffico di droga all'interno della casa sono stati confermati quando uno dei clienti, uscendo di corsa dalla casa durante la notte di Pasqua, è stato fermato e trovato in possesso di due pezzi di hashish, circa due grammi. Successivamente, i Carabinieri hanno perquisito l'abitazione, scoprendo nascosti diversi quantitativi di droga: 500 grammi di hashish e 200 grammi di marijuana, pronti per essere venduti nel mercato locale. Inoltre, il giovane arrestato aveva con sé 140 euro in banconote di piccolo taglio, frutto dell'attività di spaccio.

Di fronte alle evidenze raccolte, il giovane ha confessato il proprio coinvolgimento nell'attività di spaccio. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell'arresto prevista nei prossimi giorni. Per quanto riguarda il giovane assuntore, è stata avviata una segnalazione amministrativa alla Prefettura di Pescara.

Nell'ambito degli sforzi finalizzati al contrasto del traffico di droga, i militari del Comando Stazione di Civitaquana hanno segnalato alla Prefettura di Pescara un giovane di 25 anni di Carpineto della Nora, trovato in possesso di 8 grammi di hashish per uso personale la mattina di Pasqua. Anche per lui è stato avviato l'iter amministrativo previsto per gli assuntori di droga.