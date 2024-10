Arrestato a L'Aquila: furto di vino da 400 euro sventato nella notte!

Tre agenti liberi dal servizio sorprendono un uomo pregiudicato ad Avezzano mentre tenta di fuggire dopo un furto in un ristorante.

Un'operazione lampo ha portato all’arresto di un cittadino straniero ad Avezzano, responsabile di un furto aggravato. Nella notte tra il 12 e il 13 ottobre, tre agenti della Polizia di Stato di L’Aquila, liberi dal servizio, hanno notato una figura sospetta mentre passeggiavano nel centro della città. L'uomo, già noto agli agenti per i suoi precedenti penali legati a reati predatori, è stato subito seguito a distanza.

Gli agenti, sicuri che il soggetto stesse per compiere un'azione illecita, hanno deciso di monitorarlo con attenzione. Poco dopo, l’uomo è stato avvistato nei pressi di un rinomato ristorante del centro, con una busta apparentemente colma. Insospettiti, i poliziotti hanno deciso di intervenire, intimandogli di fermarsi.

Alla richiesta degli agenti, l'uomo ha tentato di fuggire, ma è stato prontamente bloccato. All’interno della busta che portava con sé sono state trovate nove bottiglie di vino di alto valore, per un totale stimato intorno ai 400 euro. La successiva ispezione presso il ristorante, condotta insieme al proprietario, ha rivelato che il ladro aveva forzato la porta d'ingresso e sottratto le bottiglie da una cantina espositiva.

L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di restituire l’intera refurtiva al legittimo proprietario. L'uomo, già sottoposto alla misura della libertà vigilata per precedenti crimini, è stato arrestato sul posto. Dopo aver completato le procedure di rito, il pubblico ministero di turno è stato informato e ha disposto il trasferimento del reo presso la Casa Circondariale locale.

Questo episodio mette in luce l’importanza della presenza e del controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine, anche quando non in servizio. La Polizia di Stato, infatti, grazie alla prontezza e all’esperienza dei suoi uomini, è riuscita a evitare un danno significativo e a garantire che il responsabile venisse immediatamente arrestato.

Il proprietario del ristorante, grato per il rapido intervento, ha elogiato l’operato degli agenti e la loro efficienza. Nonostante il danno alla porta d’ingresso, il locale è riuscito a riprendere la propria attività senza ulteriori conseguenze. Questo intervento dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale la vigilanza, anche fuori servizio, per la sicurezza della comunità e la protezione dei beni privati.