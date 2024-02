Arrestato a Verona mentre tenta di imbarcarsi con passaporto falso: Fugge dal carcere di Pescara

Un cittadino senegalese, appena beneficiario della semidetenzione dal carcere di Pescara, ha tentato la fuga attraverso l'aeroporto di Verona-Villafranca, ignaro del controllo attento della polizia di frontiera.

L'uomo, condannato a tre anni e sei mesi per reati di furto e spaccio di stupefacenti, doveva rientrare in carcere ogni sera per un anno, secondo le disposizioni della semidetenzione. Tuttavia, ha pianificato la sua fuga, che è stata intercettata nello stesso giorno in cui è iniziata.

Al momento del controllo documentale per un volo diretto a Dakar, in Senegal, il 33enne ha presentato un passaporto con una foto non corrispondente alla sua identità. Gli agenti della polizia di frontiera hanno subito proceduto a una verifica approfondita del documento, scoprendo che era stato segnalato come smarrito nella banca dati Schengen.

Di fronte all'evidenza del tentativo di fuga e all'uso di documenti falsi, il 33enne è stato arrestato per il reato di evasione. Dopo la convalida dell'arresto, il magistrato di sorveglianza di Pescara ha ordinato il ripristino della sua detenzione in carcere, aggravata dalla nuova violazione commessa.

La fuga è stata così interrotta sul nascere e l'uomo è stato riportato alla custodia delle autorità carcerarie per completare la sua pena.