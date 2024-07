Arrestato a Zanni un 54enne Condannato per Evasione: Finisce in Carcere

Ieri mattina, gli agenti della squadra volante di Pescara hanno arrestato un 54enne nel quartiere Zanni, su cui pendeva un provvedimento di carcerazione. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per vari precedenti, doveva scontare un anno di reclusione per una condanna per evasione.

Dopo essere stato rintracciato, il 54enne è stato portato negli uffici della questura, dove è stato sottoposto a foto-segnalamento e ad una serie di approfondimenti per confermare la sua identità. Una volta verificata, gli agenti hanno dato esecuzione al provvedimento restrittivo, trasferendolo nel carcere di San Donato per iniziare l'espiazione della pena.