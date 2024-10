Arrestato al rientro da Londra: doveva scontare quattro mesi di arresti domiciliari

Ordine di arresto eseguito in aeroporto per un passeggero appena sbarcato da Londra; nello stesso giorno, fermato ladro di bagagli in stazione.

Nel corso del lungo weekend, le forze dell’ordine hanno eseguito due distinti interventi, entrambi conclusi con l'arresto dei responsabili. All’aeroporto, un uomo appena rientrato da Londra è stato fermato per un ordine di arresto pendente per lesioni personali. Il soggetto, giunto in Italia per il ponte di Ognissanti e accolto dai familiari, è stato bloccato dalle forze di polizia durante i controlli di frontiera, scoprendo che doveva scontare quattro mesi di arresti domiciliari a causa di una sentenza del 2021. Gli accertamenti successivi hanno rivelato che l’uomo, irreperibile dal 2020, era stato condannato per fatti risalenti al 2009 e, dopo le formalità di rito, è stato condotto nella sua abitazione per scontare la pena.

Parallelamente, nella stessa giornata, un intervento della polizia ferroviaria ha permesso di recuperare un trolley e uno zaino rubati presso la stazione ferroviaria. Un viaggiatore, accortosi della scomparsa dei propri bagagli lasciati incustoditi nei pressi di una biglietteria automatica, ha subito denunciato l’accaduto. L’indagine, avviata tramite le telecamere di sorveglianza, ha consentito di risalire rapidamente all’identità del presunto ladro, un uomo di 38 anni trovato in possesso sia della valigia che dello zaino rubati. Il responsabile è stato denunciato e i bagagli sono stati riconsegnati al legittimo proprietario.

L’intervento della polizia in aeroporto e in stazione dimostra l’efficacia dei sistemi di controllo e sorveglianza che, in occasione dell’aumento del traffico durante il ponte, hanno consentito di garantire maggiore sicurezza e supporto ai viaggiatori.