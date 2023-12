Arrestato con 230 Grammi di Cocaina e 23mila Euro in Contanti: Intervento dei Carabinieri

Un'auto parcheggiata in modo sospetto in una zona residenziale ha attirato l'attenzione dei residenti, che tempestivamente hanno chiamato i carabinieri. La rapida risposta è giunta dal Nucleo Operativo della Compagnia di Montesilvano, i cui militari hanno individuato un giovane con comportamento agitato che entrava ed usciva frettolosamente dall'auto segnalata. Successivi appostamenti hanno rivelato che lo stesso individuo stava tornando in zona a bordo di un altro veicolo.

La decisione dei carabinieri di controllare la seconda auto ha portato alla scoperta di un atteggiamento notevolmente ansioso da parte del conducente. Durante la perquisizione, è emersa una busta natalizia contenente una somma considerevole di denaro, pari a 23mila euro. Nell'auto precedentemente segnalata, i carabinieri hanno rinvenuto una scatola di cartone contenente 230 grammi di cocaina suddivisa in dosi e un bilancino di precisione.

A seguito di queste scoperte, il giovane, di origine albanese, è stato arrestato nella mattinata di ieri e condotto presso la stazione di San Donato. L'operazione dei carabinieri ha permesso di sventare un potenziale traffico di sostanze stupefacenti e ha portato all'arresto del sospettato, ora a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti.