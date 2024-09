Arrestato il Re della Droga: Casa Diventa Base Operativa, 10 Denunciati

Indagini approfondite portano all'arresto di un 52enne e alla denuncia di numerosi complici.

Le indagini condotte dai carabinieri di Ortona, durate dai mesi di febbraio 2023 a giugno 2024, hanno portato all'arresto di un 52enne del posto, identificato con le iniziali T.T., noto per i suoi numerosi precedenti penali. L'uomo, che ha operato come spacciatore di sostanze stupefacenti, aveva trasformato la propria abitazione in una vera e propria centrale di spaccio. Ogni giorno, T.T. riceveva clienti per la vendita di droghe.

A seguito di un'operazione di controllo, i carabinieri hanno imposto agli arresti domiciliari T.T., sequestrando circa 300 grammi di sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento delle dosi. Parallelamente, sono stati denunciati a piede libero cinque individui locali per partecipazione diretta al traffico di droga e altri cinque per favoreggiamento, accusati di aver aiutato T.T. a evitare i controlli delle forze dell'ordine.

Nel marzo scorso, una 37enne, operatrice sanitaria del posto e complice del 52enne, era stata arrestata per il suo ruolo di custode e collaboratrice nello spaccio. L'attività investigativa ha portato anche alla segnalazione alla Prefettura di 28 consumatori, tutti titolari di patente di guida, che acquistavano regolarmente droghe da T.T..

Le forze dell'ordine hanno confermato che, oltre al materiale per la vendita, erano state rinvenute numerose dosi già confezionate. Questa operazione è il risultato di mesi di attività investigativa mirata, che ha permesso di smantellare una rete di spaccio ben organizzata e di riportare sotto controllo la situazione.