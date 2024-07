Arrestato il Truffatore delle Anziane: Si Fingeva Ex Alunno per Commettere Furti

I carabinieri di Lanciano hanno arrestato un uomo di 45 anni, residente nella zona, responsabile di furti ai danni di donne anziane. L'arresto è avvenuto grazie a un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale. Il 45enne è accusato di furto con strappo e furto con l'uso di mezzi fraudolenti, e si sospetta che abbia commesso altri reati simili.

Dettagli dei Furti

Le indagini sono partite dopo due episodi avvenuti nel parcheggio di un supermercato a Lanciano:

Primo Episodio (1° luglio): Una donna di 91 anni è stata aggredita mentre si trovava nella sua auto. L'uomo le ha strappato con violenza una catenina d'oro dal collo e ha tentato di sottrarle anche un anello, senza riuscirci grazie alla resistenza della donna.

Secondo Episodio (6 luglio): Una pensionata di 73 anni è stata avvicinata dallo stesso uomo, che si è finto un ex alunno della donna, ex insegnante. Convinta dalla sua storia di un’auto in panne, la signora gli ha offerto un passaggio. Durante il tragitto, l'uomo ha abilmente rubato il suo portafoglio.

Indagini e Arresto

I carabinieri hanno avviato un’indagine incrociando le testimonianze delle vittime con altre informazioni raccolte. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati contro il patrimonio, il che ha facilitato la sua identificazione.

Alla luce dei gravi indizi di colpevolezza e della possibilità che il 45enne potesse continuare a commettere reati, la Procura ha richiesto e ottenuto dal giudice l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Reazioni e Impatto sulla Comunità

In una nota dell'Arma dei Carabinieri si sottolinea come “gli episodi di furto ai danni di anziani abbiano un impatto negativo sulla comunità, generando paura e insicurezza, specialmente tra i più vulnerabili”. L’intervento tempestivo dei carabinieri è stato fondamentale per identificare e arrestare il responsabile, contribuendo a ripristinare un senso di sicurezza nella popolazione locale.

Le autorità invitano i cittadini a mantenere alta l'attenzione e a segnalare immediatamente alle forze dell’ordine qualsiasi comportamento sospetto. Inoltre, si raccomanda alle persone anziane di prestare particolare attenzione e di non fidarsi di estranei che si avvicinano con storie ingannevoli.

Conclusione

L'arresto del 45enne rappresenta un passo importante nella lotta contro i crimini ai danni delle persone anziane, una fascia particolarmente vulnerabile della popolazione. Le forze dell'ordine continuano a lavorare per garantire la sicurezza e la tranquillità nella comunità, prevenendo ulteriori episodi di violenza e truffa. L'indagine è tuttora in corso per determinare se il sospettato sia coinvolto in altri episodi simili nella zona.