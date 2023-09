Arrestato in Abruzzo un ricercato per omicidio: operazione dei carabinieri di Pisa

Una operazione condotta dai carabinieri di Pisa ha portato all'arresto di uno dei responsabili di un omicidio avvenuto in Toscana nel 2022. Questa azione ha portato a cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere, coinvolgendo diverse località tra cui Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), Napoli, Casoria (Napoli), Pescara e persino l'Albania. Gli arrestati, tre italiani e due albanesi, sono accusati, a vario titolo, di omicidio premeditato in concorso, oltre a reati come il porto abusivo di armi e la contraffazione di targhe.

L'omicidio in questione è avvenuto il 18 agosto 2022 a Sasso Pisano, un piccolo paese situato nel bacino geotermico tra Volterra e Castelnuovo Val di Cecina. La vittima, Elson Kalaveri, un albanese di 36 anni originario di Thumana, aveva diversi procedimenti penali aperti, tra cui uno per sfruttamento della prostituzione. In Albania, era stato arrestato nel 2014 per l'omicidio di un vicino di casa, ma aveva sostenuto di aver agito in legittima difesa.

L'agguato mortale si è consumato al tramonto, nei campi di fumarole appena fuori da Sasso Pisano. Kalaveri era seduto nel sedile del passeggero di un'auto quando è stato vittima di una sparatoria, con colpi di pistola diretti contro di lui. Il conducente dell'auto, anch'esso albanese, è rimasto illeso ma ha guidato la vettura fino al paese cercando aiuto. I presenti nella pizzeria del circolo hanno tentato di soccorrere la vittima mentre i sicari fuggivano a bordo di un'auto.

L'operazione, denominata "Kanun," è il risultato di un'approfondita indagine condotta dal nucleo investigativo di Pisa e coordinata dalla procura, al fine di far luce su questo omicidio premeditato, originato da una vendetta secondo il codice consuetudinario albanese, noto come "Kanun." Un degli albanesi indagati aveva assoldato un gruppo italiano per eseguire l'omicidio. La collaborazione tra i comandi territoriali di Abruzzo e Campania, funzionari di Eurojust e le autorità albanesi ha reso possibile l'arresto dei responsabili in diverse località.

Gli sviluppi sull'inchiesta potrebbero portare ulteriori dettagli alla luce, e le autorità stanno lavorando per completare l'indagine su questo tragico evento.