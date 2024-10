Arrestato l'aggressore del 15enne: il conflitto nasce per una ragazza contesa

Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio a seguito di un accoltellamento avvenuto in centro, ai danni di un 15enne. La situazione è stata chiarita grazie alle indagini condotte dalla polizia, che hanno incluso il raccolto di testimonianze e l’analisi delle videocamere di sorveglianza. La prognosi per la vittima è di 30 giorni.

Le indagini, svolte dalla squadra mobile e dalla Volante, hanno rivelato che l’incidente è avvenuto dopo un incontro tra il 15enne e un giovane che ha una relazione con una ragazza, ex fidanzata di un suo amico. L’incontro, avvenuto ieri sera, ha generato una lite verbale, la quale è sfociata in un’aggressione fisica. Durante il conflitto, l’aggressore ha estratto un coltello e ha colpito ripetutamente il ragazzino, causando ferite gravi.

Le informazioni raccolte dagli investigatori hanno chiarito la sequenza degli eventi. A seguito dell'incidente, sono stati interrogati i testimoni e sono state esaminate le registrazioni delle videocamere di sicurezza presenti nella zona. Le indagini si sono intensificate e, dopo ore di ricerche, il 18enne è stato finalmente rintracciato. Era riuscito a fuggire e si era nascosto in un comune di un’altra provincia, non rientrando a casa durante la notte.

Attualmente, l’aggressore si trova in carcere, in attesa di giudizio, mentre il 15enne è stato ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni sono stabili e non corre più pericoli. Questo triste episodio evidenzia la necessità di affrontare i conflitti tra giovani in modo pacifico e costruttivo, per prevenire atti di violenza che possono avere conseguenze gravi e durature.