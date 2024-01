Arrestato per Violenta Occupazione di Casa Estiva: Aggressioni al Proprietario e ai Carabinieri

Fatti di cronaca a Alba Adriatica: un uomo arrestato per minacce, lesioni e resistenza

Un uomo è stato arrestato a Alba Adriatica dai carabinieri per minacce, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il mese scorso, l'uomo aveva occupato una casa estiva e, quando il proprietario lo ha scoperto e gli ha chiesto di andarsene, ha risposto minacciandolo con un coltello e aggredendolo con calci e pugni. La stessa violenza è stata rivolta successivamente ai militari dell'Arma intervenuti.

Sempre ad Alba Adriatica, una donna è stata denunciata per minacce a Pubblico Ufficiale dopo un alterco in un hotel della città. Il litigio con un'altra donna che occupava la stanza vicina ha portato alla segnalazione da parte del titolare della struttura.

La Stazione di Giulianova ha arrestato un uomo per evasione, violando le prescrizioni degli arresti domiciliari per furto aggravato. Nonostante l'apposizione del braccialetto elettronico, l'uomo è stato recluso in carcere per ordine dell'autorità giudiziaria dell'Aquila.

Un altro uomo è stato denunciato per evasione dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Teramo. Non trovato nel luogo in cui doveva scontare la misura cautelare, è stato rintracciato successivamente.

A Martinsicuro, i carabinieri hanno denunciato un giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, trovato in possesso di cocaina e hashish.

Durante i controlli sulla circolazione stradale, i carabinieri hanno sorpreso sei persone alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito, mentre altre due sono risultate positive all'uso di droghe.

L'attività intensiva di controllo del territorio, disposta dal Comando Provinciale di Teramo in occasione delle festività di fine anno, ha coinvolto tutte le Stazioni dei Nuclei Radiomobili e il personale in abiti civili delle Compagnie Carabinieri della provincia.

In una nota ufficiale, si sottolinea l'importanza delle Centrali Operative delle Compagnie nel coordinare gli interventi e rispondere alle richieste dei cittadini, con particolare attenzione alla tutela delle fasce deboli della popolazione e delle persone anziane. Il dispositivo di sicurezza è stato integrato con i comparti di specialità dell’Arma, garantendo sia un approccio preventivo che repressivo.