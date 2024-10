Arrestato per acquisti con bancomat rubato: gratta e vinci e sigarette nel bottino

Un cittadino albanese di 30 anni fermato a Pescara dopo aver usato un bancomat rubato per piccoli acquisti.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino albanese per frode informatica, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato sorpreso mentre utilizzava un bancomat rubato per acquistare gratta e vinci e sigarette presso un tabaccaio di viale Marconi.

L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio dell'8 ottobre, quando la vittima del furto ha contattato il NUE 112 dopo aver scoperto il furto del proprio portafoglio, contenente il bancomat, lasciato all'interno della sua auto parcheggiata su viale Marconi. Le notifiche ricevute sul cellulare, riguardanti acquisti non autorizzati, hanno subito insospettito il proprietario, che ha quindi allertato i carabinieri.

Gli agenti, giunti sul posto, sono riusciti a ricostruire gli acquisti effettuati con il bancomat rubato, tutti riconducibili al tabaccaio della zona. Dopo aver visionato le riprese delle telecamere di sorveglianza, i militari sono riusciti a identificare l’autore del reato. Le ricerche si sono concluse rapidamente: il 30enne albanese è stato rintracciato ancora nelle vicinanze, intento a fare ulteriori acquisti di basso valore per evitare di dover inserire il codice PIN.

Durante la perquisizione del veicolo dell'uomo, sono stati trovati diversi documenti di identità appartenenti a terze persone, insieme a bancomat e postepay presumibilmente rubati. Inoltre, sono stati recuperati i gratta e vinci e le sigarette acquistati poco prima con il bancomat sottratto.

Al momento dell’arresto, l'uomo ha tentato di opporre resistenza, cercando di sottrarsi all'operazione di polizia, ma senza successo. È stato quindi arrestato per i reati di frode informatica e resistenza a pubblico ufficiale.

Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, il 30enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Pescara, dove resterà in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto, prevista nelle prossime 48 ore. Fino alla sentenza definitiva, l’uomo è da considerarsi presunto innocente.