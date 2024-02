Arresti dopo episodi di violenza: 36enne in pronto soccorso, 40enne tenta furto in azienda

Una serie di episodi violenti ha portato agli arresti in due distinti casi, con protagonisti un 36enne in un pronto soccorso e un 40enne sorpreso durante un tentativo di furto in un'azienda dell'area industriale.

Nel primo caso, avvenuto nei locali del pronto soccorso di un ospedale, un uomo di 36 anni di origini magrebine, stanco di attendere la visita medica, ha dato in escandescenze aggredendo il personale medico e i vigilantes presenti. L'intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile ha riportato la calma, ma l'uomo ha continuato la sua aggressione contro le forze dell'ordine, che hanno proceduto al suo arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Nonostante le difficoltà, i militari sono riusciti ad ammanettare l'uomo, il quale ha riportato lievi lesioni. È stato quindi trasferito in carcere in attesa dell'udienza di convalida.

Nel secondo caso, un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso mentre tentava di rubare merce da un'azienda nel nucleo industriale. Dopo aver forzato una porta d'ingresso e oltrepassato il muro di protezione, è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato per tentato furto. Il 40enne è stato quindi posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

I due episodi, avvenuti a distanza di poche ore, evidenziano la necessità di mantenere la sicurezza negli ambienti ospedalieri e industriali e di contrastare con fermezza qualsiasi atto di violenza o criminalità.