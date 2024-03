Arresto e Denuncia per Tentato Furto in Abitazione a Pescara

La polizia ha impedito un furto in un'abitazione nel centro di Pescara, arrestando una giovane di ventisei anni e denunciando una sedicenne. Le due ragazze, entrambe di nazionalità straniera, sono state sorprese mentre tentavano di forzare la porta di un appartamento al quarto piano di un palazzo cittadino.

L'arresto è stato eseguito nei confronti della ventiseienne, già ricercata per reati simili e con precedenti condanne. L'operazione rientra nelle attività di contrasto ai furti e alle rapine, promosse dal questore Carlo Solimene. Gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato le due giovani che si erano introdotte nell'edificio approfittando dell'assenza di un inquilino.

Non appena hanno tentato la fuga alla vista della polizia, sono state prontamente fermate e trovate in possesso di attrezzi da scasso, successivamente sequestrati. I proprietari dell'appartamento hanno confermato che nulla era stato rubato, grazie all'intervento celere delle forze dell'ordine.

Le due ragazze hanno dichiarato di essere incinte e si sono rivelate prive di documenti di identità, senza fornire un indirizzo di residenza. Tuttavia, in Questura è emerso che provengono da altre regioni, e la loro identità è stata accertata. La ventiseienne, in particolare, era irreperibile dal 2022 e ricercata per un ordine di carcerazione emesso dall'Autorità Giudiziaria di Roma a seguito di condanne per reati contro il patrimonio, inclusi furti in abitazione. È stata quindi arrestata e condotta in carcere per scontare una pena di quattro anni.

In un'altra operazione, la Squadra Mobile ha posto agli arresti domiciliari una donna pescarese di 73 anni, già nota alle forze dell'ordine, in esecuzione di un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila. La donna dovrà scontare una pena di quattro anni per reati legati agli stupefacenti, commessi a Pescara nel 2020.