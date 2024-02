Arrivano Pioggia e Vento! Maltempo in arrivo su diverse regioni italiane

Martedì 27 febbraio: Nord: Piogge diffuse e nevicate sulle Alpi sopra i 700-1000m. Temperature stazionarie, massime tra 7 e 12 gradi. Centro: Rovesci e temporali, soprattutto sui versanti tirrenici; tempo più asciutto sul versante Adriatico con piogge locali dal pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 12 e 16 gradi. Sud: Piogge in Sardegna, altrove piogge sparse senza fenomeni di rilievo. Temperature in lieve aumento, massime tra 14 e 19 gradi.

Mercoledì 28 febbraio: Nord: Nuvoloso con piogge sparse e nevicate sopra i 1300 metri, attenuazione dei fenomeni verso sera tranne sull'Emilia Romagna. Temperature in lieve aumento, massime tra 9 e 13 gradi. Centro: Instabile in Toscana con precipitazioni, variabilità altrove con fenomeni serali. Temperature in lieve aumento, massime tra 13 e 17 gradi. Sud: Peggiora in Sicilia con piogge verso la Calabria; altrove molte nubi ma prevalenza di tempo asciutto. Temperature stazionarie, massime tra 14 e 19 gradi.

Giovedì 29 febbraio: Nord: Nuvoloso con ampie schiarite sulle Alpi centrali, piogge deboli altrove. Centro: Coperto con pioggia moderata sui litorali tirrenici, variabile altrove con pioggia debole serale. Sud: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e la dorsale calabra, coperto con pioggia debole altrove.

Venerdì 1 marzo: Nord: Coperto con neve debole sulle Alpi centrali, pioggia debole altrove. Centro: Nubi sparse con ampie schiarite, pioggia moderata sulla dorsale toscana. Sud: Nubi sparse con ampie schiarite, pioggia debole su alcune zone.

Sabato 2 marzo: Nord: Nubi sparse con ampie schiarite, pioggia debole sulle pianure lombardo-piemontesi e sulle Alpi occidentali. Centro: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane, pioggia debole altrove. Sud: Coperto con pioggia moderata sulle subappenniniche, nubi sparse altrove.