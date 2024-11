Arrivo di 50 migranti a Ortona, tra cui 10 minorenni non accompagnati

Giovedì 21 novembre è previsto lo sbarco della nave Solidaire con migranti salvati in mare.

Una nuova ondata di migranti è in arrivo a Ortona con l'approdo della nave Solidaire, della Ong Open Arms, che giovedì 21 novembre attraccherà al porto con a bordo 50 migranti provenienti da diverse nazioni. La nave, che naviga sotto bandiera panamense, ha effettuato un salvataggio in mare al largo di Malta e trasporta esclusivamente uomini, di cui ben 10 sono minorenni. Di questi, 9 sono non accompagnati, un aspetto che complica ulteriormente la gestione dell’accoglienza.

Il 12° sbarco di profughi a Ortona rappresenta il sesto dall'inizio dell'anno, segnando un nuovo capitolo nell'afflusso migratorio che continua a toccare la costa adriatica. I migranti provengono da Guinea, Egitto, Bangladesh, Pakistan, Eritrea, Sudan, Sud Sudan e Darfur. Le autorità locali si stanno preparando ad accogliere i profughi, con i consueti controlli sanitari e trasferimenti verso i centri di accoglienza.

La presenza di un numero significativo di minorenni, molti dei quali senza adulti di riferimento, pone ulteriori sfide logistiche e sociali. I responsabili locali hanno sottolineato che, al momento, non è stato comunicato dove i migranti verranno sistemati, dato che molti sono minorenni. Le autorità, inoltre, sono in attesa di indicazioni sulle risorse necessarie per garantire un'adeguata accoglienza, visto l'alto numero di minorenni non accompagnati.

La situazione continua a evidenziare la crescente necessità di risorse e strategie per affrontare il flusso migratorio, con particolare attenzione alla protezione dei più vulnerabili.