Asl L'Aquila la dot.ssa Simonetta Santini nominata nuovo direttore sanitario

La dr.ssa Simonetta Santini, attuale direttore dell’unità operativa complessa di patologia clinicadell’ospedale di L’Aquila, è il nuovo direttore sanitario della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila. L’atto di nomina è stato firmato oggi dal Manager Rinaldo Tordera con incarico di 3 anni, durata minima fissata dalla normativa.

La Santini prenderà servizio lunedì prossimo 14 gennaio. Il Manager Tordera ringrazia la dr.ssa MariaTeresa Colizza, direttore sanitario uscente, per elevata professionalità, costante dedizione e abnegazione dimostrate nello svolgimento dell’incarico che le fu conferito, con mandato quinquennale, nel gennaio 2014, quattro mesi prima delle elezioni regionali del 25 maggio dello stesso anno.

“La nuova nomina”,rimarca Tordera, “è una scelta obbligata poiché l’incarico dell’attuale direttore sanitario non è più prorogabile né rinnovabile, sia per ragioni anagrafiche sia perché collocata in pensione. Senza una nuova nomina le deliberazioni del Direttore generale sarebbero viziate dalla mancanza del parere del direttore sanitario, obbligatorio per legge, e ciò pregiudicherebbe la piena operatività aziendale con inevitabili ricadute negative in termini di erogazione delle prestazioni sanitarie. Un rischio che va assolutamente scongiurato, a garanzia della continuità assistenziale e della tutela della salute, di cui l’Azienda è garante”