Asl dell'Aquila: Polemiche su Assunzioni Senza Concorso e Uso Improprio delle Graduatorie

Nello Avellani, segretario comunale del Partito Democratico dell'Aquila, ha lanciato dure critiche nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale (Asl) provinciale, accusandola di gestire in modo discutibile le nuove assunzioni dirigenziali. Nonostante la grave situazione economica e la cronica carenza di personale medico e infermieristico, la Asl ha proceduto all'assunzione di tre nuovi dirigenti amministrativi, con una quarta assunzione in arrivo, senza seguire la procedura concorsuale standard.

Assunzioni senza concorso

Secondo Avellani, la decisione della Asl di utilizzare due diverse graduatorie da altri enti, anziché un unico concorso, solleva dubbi e sospetti. Le graduatorie in questione provengono da concorsi precedenti: una del Comune dell'Aquila del novembre 2023 e una del Consiglio regionale di luglio 2021. Tuttavia, la scelta di attingere a graduatorie esterne appare discutibile, soprattutto quando esistevano opzioni più specifiche e pertinenti, come quella della Giunta regionale per dirigenti amministrativi contabili.

Dubbi sulle procedure e sui profili selezionati

La scelta di utilizzare graduatorie diverse per le assunzioni ha portato a diverse domande sulla trasparenza e sulla correttezza delle procedure adottate. In particolare, l'assunzione dell'assessora comunale Manuela Tursini ha sollevato perplessità sulla possibile selezione di candidati con affinità politiche piuttosto che basata su criteri meramente meritocratici. Avellani sottolinea come molti dei nuovi dirigenti siano volti noti, suggerendo una possibile vicinanza al centrodestra cittadino.

Questioni legali e procedure irregolari

Il segretario del PD critica anche il ricorso a un parere legale esterno per giustificare l'utilizzo di una specifica graduatoria, sollevando ulteriori dubbi sull'opportunità di tale decisione in un periodo in cui la Asl si trova in difficoltà economiche. Inoltre, Avellani si chiede se la Asl abbia seguito tutte le procedure previste, come l'avviso di mobilità, prima di attingere alle graduatorie di altri enti, come indicato dal Consiglio di Stato.

Richieste di chiarimenti

Il Partito Democratico dell'Aquila chiede maggiore trasparenza e giustificazioni su queste assunzioni, auspicando che le risposte giungano presto. La questione delle assunzioni solleva interrogativi su come vengano gestiti i concorsi pubblici a livello locale e sulla possibilità che il processo sia influenzato da fattori politici piuttosto che meritocratici.

Le affermazioni di Avellani mettono in luce una situazione complessa all'interno dell'Asl dell'Aquila, con un richiamo alla necessità di maggiore trasparenza e rispetto delle procedure per garantire che le assunzioni pubbliche siano condotte in modo equo e legale.