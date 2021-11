Assalto a portavalori i banditi portano via 80mila euro e le armi dei vigilanti

Due banditi intorno alle 7,30 di questa mattina hanno assaltato armati di fucili e pistola un portavalori che stava facendo una consegna all'ufficio postale di via Tirino a Pescara.

I malviventi in azione sarebbero stati almeno in due e avrebbero portato via un bottino di circa 80mila euro.

Durante la rapina i malviventi avrebbero anche sparato un colpo di pistola, i due, dopo aver rubato un furgone nei pressi dell'ufficio postale, hanno atteso l'arrivo del portavalori hanno quindi armi in pugno minacciato i vigilantes, si sono fatti consegnare le armi in loro dotazione e sono fuggiti con il bottino.

Il furgone rubato è stato ritrovato nelle vicinanze poco dopo

Sul posto sono subito intervenuti gli uomini dell'Arma che hanno attivato le indagini e le ricerche anche con l'ausilio dell'elicottero dell'Arma.

Nello stesso ufficio postale alcune settimane fa era avvenuto un furto notturno che aveva fruttato ai banditi almeno centomila euro.