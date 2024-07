Assegno di Inclusione: Un Sostegno Cruciale per 624mila Famiglie, con Napoli in Prima Linea

Nella prima edizione dell'Osservatorio sull'Adi e il Sfl, appena pubblicata dall'INPS, emerge un quadro dettagliato dell'assegno di inclusione (Adi), destinato a supportare famiglie in difficoltà economica. A maggio, ben 624.712 famiglie hanno beneficiato dell'Adi, con un importo medio di 617 euro per nucleo familiare, coinvolgendo complessivamente oltre 1,5 milioni di persone.

Il Sud Italia primeggia per il numero di beneficiari, con 436.181 famiglie (il 69,82% del totale degli assegni erogati), rappresentando un sostegno significativo per 1.129.288 persone. Le altre regioni non sono da meno, con 80.051 famiglie nel Centro e 108.480 nel Nord. Interessante notare che l'importo medio dell'assegno al Sud è stato di 631 euro, superiore ai 578 euro medi registrati nel Nord.

L'Osservatorio evidenzia che delle famiglie assistite a maggio, oltre 260.000 includono minori, circa 239.000 hanno disabili e circa 297.000 contano almeno un componente con più di 60 anni. Le famiglie in situazioni di svantaggio sono circa 5.798, confermando il ruolo cruciale dell'Adi nel supporto di nuclei vulnerabili.

Un dato significativo è che Napoli si distingue come la provincia con il maggior numero di assegni di inclusione erogati a maggio, raggiungendo quota 100.665 famiglie, coinvolgendo 287.581 persone. Questo numero si avvicina a quello dell'intero Nord Italia (108.480 famiglie) ed è più del doppio rispetto all'intera Lombardia (37.341 famiglie).

Nel complesso, nei primi sei mesi dell'anno, sono state accettate domande da 697.640 famiglie, coinvolgendo 1.681.380 persone.

L'Adi si distingue dal reddito di cittadinanza per la sua maggiore focalizzazione su famiglie con minori e disabili, con una minore prevalenza di nuclei composti da una sola persona. Questo riflette le nuove regole di ammissibilità, che hanno ridotto la percentuale di famiglie monocomponenti.

Inoltre, l'Adi non è solo un sostegno economico, ma include anche il Supporto Formazione Lavoro (Sfl), che, sebbene con una partenza lenta, ha già visto l'erogazione di 56.796 indennità a maggio. Questo programma mira a favorire l'inclusione lavorativa attraverso percorsi di formazione e qualificazione professionale.

L'Adi continua a giocare un ruolo cruciale nel supportare le famiglie italiane più vulnerabili, contribuendo significativamente alla loro inclusione sociale ed economica.