Assegno di maternità 2025: Aumento a 2.037 euro per nascite e adozioni, scopri tutti i dettagli

L'INPS ha aggiornato l'importo dell'assegno di maternità e la soglia ISEE per l'anno 2025, con novità che impattano direttamente le famiglie italiane.

Nel 2025, l'importo dell'assegno di maternità ha ricevuto un significativo adeguamento, portando il valore mensile a 407,40 euro per cinque mesi, per un totale di 2.037,00 euro. Questo aggiornamento, ufficializzato tramite la circolare n. 45 del 19 febbraio 2025 dell'INPS, si applica agli eventi di maternità e adozione verificatisi durante l'intero anno 2025, con un incremento che tiene conto della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo. La modifica è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2025.

Questo assegno di maternità è destinato a tutte le madri che non ricevono altri benefici di maternità o che ne percepiscono solo una parte ridotta. L'aumento è stato stabilito per garantire che il sostegno economico vada a chi ne ha maggiore necessità, rispondendo all'incremento dei costi della vita, in particolar modo per le famiglie con un reddito più basso.

Oltre al rialzo dell'importo, è stata aggiornata anche la soglia ISEE, che per l'anno 2025 si ferma a 20.382,90 euro. Questo limite, che definisce i requisiti per accedere all'assegno, è stato rivisitato per riflettere l'andamento dell'inflazione, con l'intento di raggiungere le famiglie in condizioni economiche più difficili e garantire loro un sostegno adeguato.

Per richiedere l'assegno di maternità, le famiglie devono presentare la domanda ai Comuni di residenza e dimostrare il possesso dei requisiti ISEE. L'INPS fornisce dettagli specifici su come inoltrare la richiesta attraverso i canali ufficiali e le modalità online.

Il nuovo importo dell'assegno di maternità rappresenta un passo significativo verso il miglioramento del sostegno alle famiglie italiane, in particolare per quelle che affrontano l'arrivo di un figlio o un'adozione. Gli aggiornamenti sono frutto di un attento monitoraggio dell'andamento economico nazionale e delle politiche sociali, in un'ottica di maggiore equità e inclusività per le famiglie in difficoltà economica.