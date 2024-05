Assenteismo alla ASL: Funzionario Indagato per Truffa

La Procura di Avezzano sta indagando su un presunto caso di assenteismo che coinvolge un funzionario della ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila. L'ispettore del lavoro, in forza al Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, è accusato di aver accumulato assenze ingiustificate, causando un danno economico di circa 1.000 euro all'azienda sanitaria.

Il pubblico ministero Ugo Timpano, ora in servizio alla Procura dell’Aquila, ha richiesto una misura interdittiva di sospensione dal servizio per un periodo di dieci mesi. Nei giorni scorsi, il funzionario si è presentato davanti al giudice per l’udienza preliminare, Daria Lombardi. L'inchiesta è partita da una denuncia dei vertici della ASL, sotto la direzione del manager Ferdinando Romano.