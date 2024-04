Assessore Verì: Potenziare la Diagnostica per Ridurre le Liste di Attesa

Nell'ambito degli sforzi regionali per migliorare l'accesso ai servizi sanitari, l'assessore alla Salute, Nicoletta Verì, insieme al direttore del Dipartimento Sanità, Claudio D'Amario, e al direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale, Pierluigi Cosenza, ha condotto due importanti incontri con i direttori generali delle Asl di Lanciano-Vasto-Chieti e di Pescara.

Al centro delle discussioni, l'obiettivo di ridurre le liste di attesa attraverso un potenziamento della diagnostica per immagini. In particolare, si è parlato di estendere l'attività di esami come TAC, RMN e PET anche nei giorni festivi e ampliare gli orari di apertura, preferibilmente fino alle 22:00, per garantire una maggiore flessibilità ai pazienti.

Inoltre, sono previste importanti iniziative presso il pronto soccorso dell'ospedale di Pescara, dove verranno implementati nuovi processi per ottimizzare i costi e migliorare l'efficienza. "Stiamo lavorando per attivare la medicina d'urgenza e aggiungere 20 posti di lungodegenza", ha dichiarato l'assessore Verì, sottolineando l'importanza di mantenere la priorità sulla riduzione delle liste di attesa.

Per garantire un equo accesso alle prestazioni sanitarie, si è ribadito l'impegno a rispettare i tempi massimi di attesa previsti dalla normativa, con la possibilità di attuare misure correttive in caso di superamento di tali limiti. Questo include il blocco delle attività libero professionali se necessario, pur garantendo la continuità delle prestazioni già prenotate.

Infine, è stata confermata l'applicazione dei "Percorsi di tutela" per i pazienti, che prevedono alternative di accesso alle prestazioni specialistiche nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.