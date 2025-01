Assoluzione per i vertici De Cecco: il Tribunale di Chieti archivia l'accusa di frode in commercio

Il presidente Filippo Antonio De Cecco e altri dirigenti della storica azienda di pasta sono stati assolti con formula piena dall'accusa di frode in commercio.

Il Tribunale di Chieti ha emesso una sentenza di assoluzione con formula piena per Filippo Antonio De Cecco, presidente della F.lli De Cecco S.p.A., e per i dirigenti Mario Aruffo e Vincenzo Villani, accusati di frode in commercio. Il giudice monocratico, Giulia Colangeli, ha dichiarato che "il fatto non sussiste", escludendo la responsabilità penale degli imputati.

La vicenda risale all'agosto 2023, quando i tre dirigenti furono arrestati in Egitto con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Secondo le autorità egiziane, i tre avrebbero tentato di introdurre nel paese una quantità significativa di droga. Tuttavia, le indagini successive hanno portato all'assoluzione degli imputati, confermando l'assenza di prove sufficienti per sostenere le accuse.

In una dichiarazione ufficiale, la F.lli De Cecco S.p.A. ha espresso soddisfazione per la sentenza, sottolineando la correttezza del proprio operato e l'impegno costante nella qualità dei propri prodotti. L'azienda ha ribadito il proprio impegno verso i consumatori e la trasparenza nelle proprie attività commerciali.

Questa assoluzione arriva dopo un periodo di incertezze e preoccupazioni per l'azienda e i suoi dirigenti, che hanno dovuto affrontare accuse gravi e un processo che ha messo alla prova la loro reputazione. Con la sentenza odierna, la F.lli De Cecco S.p.A. può finalmente archiviare questa vicenda e concentrarsi sul proprio core business: la produzione di pasta di alta qualità.

La vicenda ha suscitato un ampio dibattito sull'efficacia delle indagini e sulla gestione delle accuse nei confronti di figure di rilievo nel panorama imprenditoriale italiano. Nonostante le difficoltà incontrate, l'assoluzione degli imputati evidenzia l'importanza di un sistema giudiziario che garantisca il diritto alla difesa e la presunzione di innocenza fino a prova contraria.

In conclusione, la sentenza di assoluzione rappresenta una vittoria per la F.lli De Cecco S.p.A. e per i suoi dirigenti, che hanno visto riconosciuta la propria innocenza dopo un lungo periodo di incertezze. L'azienda potrà ora proseguire la sua attività con rinnovata fiducia e determinazione, continuando a offrire ai consumatori prodotti di alta qualità e a mantenere la propria posizione di leadership nel settore della pasta.