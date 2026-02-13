La trappola della ballerina svuota i conti: l’allarme a Pescara

Finti concorsi di danza, codici WhatsApp e richieste urgenti di bonifici: cresce nel capoluogo adriatico l’ondata di truffe digitali che colpisce contatti reali

Una richiesta urgente di denaro, un messaggio che sembra arrivare da un conoscente, un tono familiare. È così che prende forma la cosiddetta “truffa della ballerina”, un raggiro che nelle ultime settimane ha colpito anche Pescara e diversi centri dell’area vestina. Tutto inizia con un link a un presunto concorso di danza: cliccando e inserendo un codice di verifica, l’utente consegna inconsapevolmente l’accesso al proprio account WhatsApp ai truffatori.

Da quel momento partono messaggi a raffica ai contatti della vittima, con richieste di bonifici immediati – spesso da 880 o 900 euro – giustificate da spese mediche improvvise o problemi con la carta di pagamento. Il meccanismo sfrutta la fiducia e la rapidità delle chat, trasformando un dialogo quotidiano in una trappola.

Tra le vittime c’è chi ha raccontato di aver visto il proprio profilo sottratto e le conversazioni archiviate per non destare sospetti. In alcuni casi, familiari e amici hanno effettuato il trasferimento di denaro prima di accorgersi dell’inganno. Un’altra dinamica segnalata riguarda l’uso di WhatsApp Web, con messaggi inviati automaticamente dal computer aperto in ufficio.

Il fenomeno, spiegano associazioni dei consumatori come il Codacons Abruzzo, è in crescita. I raggiri digitali si basano su numeri clonati, link falsi e tecniche sempre più sofisticate. Tra i casi più gravi segnalati in città, un giovane avrebbe perso 11mila euro, mentre un sacerdote sarebbe stato indotto a versarne mille.

Le forze dell’ordine invitano alla massima cautela: in presenza di richieste di denaro improvvise è fondamentale verificare telefonicamente con il mittente prima di procedere. Una semplice chiamata può interrompere la catena della truffa e impedire che la fiducia diventi vulnerabilità.