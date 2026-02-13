Parcheggi a pagamento, scatta la raccolta firme per il preavviso

L’associazione Insieme per Pescara propone una finestra di 48-72 ore per regolarizzare il ticket senza sanzioni, con l’obiettivo di sostenere cittadini e commercio

Una modifica al sistema dei parcheggi a pagamento per renderlo più equilibrato e meno penalizzante nei confronti di cittadini e visitatori. È questo il senso della petizione promossa da Insieme per Pescara, che ha avviato la raccolta firme dal titolo “Basta stress da ticket”. L’iniziativa mira a introdurre nel regolamento comunale un preavviso di mancato o insufficiente pagamento, una sorta di periodo di tolleranza che consentirebbe all’utente di regolarizzare la sosta entro 48 o 72 ore, pagando esclusivamente la tariffa dovuta senza incorrere in sanzioni pecuniarie e costi aggiuntivi di notifica.

Secondo i promotori, l’intento non è sottrarsi al pagamento del parcheggio, ma ridurre quella che definiscono “stress da ticket”, spesso legata a ritardi minimi dovuti a code nei negozi o imprevisti. Situazioni che, a loro avviso, finiscono per tradursi in multe considerate sproporzionate rispetto all’entità dello sforamento.

L’associazione sostiene che la proposta potrebbe avere effetti positivi sul commercio di vicinato, favorendo la permanenza nel centro cittadino e incentivando acquisti e frequentazione dei locali. Tra i benefici indicati figurano anche una maggiore equità amministrativa, la riduzione del contenzioso e dei costi di gestione delle notifiche, oltre a un rapporto più collaborativo tra cittadini e amministrazione.

Insieme per Pescara rivolge l’appello a residenti, commercianti e pendolari, invitandoli a sostenere l’iniziativa per una gestione della sosta ritenuta più moderna e funzionale alle esigenze della città.