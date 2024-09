Attacco Armato in Centro: Arrestato 36enne dopo Sparatoria e Resistenza

Un uomo armato di coltello e sassi ha seminato il panico tra i passanti; disarmato da un carabiniere fuori servizio e arrestato dalle forze dell’ordine

Un 36enne straniero è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesilvano con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e porto abusivo di arma bianca. L'incidente è avvenuto in una delle zone più centrali e affollate della città, dove l'uomo ha causato una situazione di panico.

Secondo quanto riportato, l’individuo, armato di un grande coltello, stava lanciando sassi contro i passanti e le auto in transito. Alcuni cittadini hanno immediatamente allertato il numero di emergenza 112. Un carabiniere fuori servizio, che si trovava nelle vicinanze, è intervenuto prontamente affrontando e disarmando il 36enne.

Poco dopo l'arrivo del carabiniere, è intervenuta una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Montesilvano. Gli agenti hanno dovuto affrontare una breve colluttazione prima di riuscire a bloccare l'aggressore.

L'uomo, che non è nuovo a tali comportamenti, era stato già coinvolto in un episodio simile il 30 luglio a Pescara, dove aveva lanciato bottiglie contro dei passanti, causando ferite a uno di loro. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Pescara, e le indagini proseguono per valutare ulteriori dettagli e motivazioni dietro i recenti atti violenti.