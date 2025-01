Attenzione: prestare l'auto senza delega può costare fino a 3.636 euro

Le nuove normative del Codice della Strada impongono sanzioni severe per chi presta il proprio veicolo senza una delega formale, con multe che possono raggiungere i 3.636 euro e il possibile ritiro della carta di circolazione.

Con l'entrata in vigore delle recenti modifiche al Codice della Strada, gli automobilisti italiani devono prestare particolare attenzione nel concedere l'uso del proprio veicolo a terzi. Secondo le nuove disposizioni, è obbligatorio redigere una delega formale che autorizzi un'altra persona a guidare il veicolo. Tale documento deve includere dettagli come il nome del conducente, il numero di targa del veicolo e la durata del prestito.

Inoltre, la normativa stabilisce che un veicolo può essere guidato da una persona diversa dal proprietario per un massimo di 30 giorni consecutivi. Superato questo periodo, senza la necessaria delega, si rischiano sanzioni amministrative che variano da 728 euro a 3.636 euro, oltre al possibile ritiro della carta di circolazione.

Per garantire il rispetto di queste regole, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli su strada. Durante posti di blocco o in caso di incidenti, gli agenti verificheranno la presenza della delega formale. In assenza di essa, il conducente e il proprietario del veicolo saranno soggetti alle sanzioni previste.

Queste misure sono state introdotte per migliorare la sicurezza stradale e garantire una maggiore responsabilità nell'uso dei veicoli. Gli automobilisti sono pertanto invitati a informarsi adeguatamente sulle nuove disposizioni e ad adottare le precauzioni necessarie per evitare sanzioni.