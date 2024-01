Attesa da Otto Mesi per l'Invalidità Civile: Tdm Annuncia Protesta

Una donna residente a Sulmona (L'Aquila) è costretta ad attendere il responso della commissione per l'invalidità civile da circa otto mesi, generando disagi significativi per lei e la sua famiglia. Di fronte a questa situazione, il Tribunale per i diritti del Malato (Tdm), guidato dalla responsabile Catia Puglielli, ha annunciato una possibile protesta per denunciare i ritardi e le difficoltà incontrate nel processo di assegnazione dell'invalidità civile.

Il Tdm ha chiesto ulteriori accertamenti specifici alla Asl Avezzano Sulmona L'Aquila, evidenziando la gravità della situazione e la necessità di intervenire tempestivamente per garantire i diritti dei cittadini che richiedono tale riconoscimento.

La donna coinvolta nella vicenda ha presentato domanda per l'invalidità civile otto mesi fa, ma l'attesa prolungata ha generato frustrazione e preoccupazione. Il Tribunale del malato, che aveva precedentemente sollecitato un potenziamento dell'organico della commissione medico legale nell'area peligno-sangrina, ora si trova a considerare l'opzione di una raccolta firme o una manifestazione di protesta come strumenti di difesa.

Il Tdm sottolinea che la richiesta di invalidità civile è spesso motivata dalla necessità di assistere un disabile o una persona fragile, e ritardi come questi causano notevoli disagi per le famiglie coinvolte. In passato, un attacco hacker aveva già influenzato le attività della medicina legale, ma la situazione non si è ancora risolta completamente. Alcune persone attendono ancora il verbale della visita, mentre altre non sono nemmeno state convocate.

Il Tribunale per i diritti del Malato rileva che, nonostante la commissione medico legale sia composta da tre medici, la carenza di risorse è evidente. Nonostante alcuni rinforzi siano stati inviati dalla Asl a fine dicembre, il Tdm ritiene che siano necessarie azioni concrete e tempestive per risolvere questa situazione e garantire che i cittadini ricevano le risposte necessarie nei tempi previsti.