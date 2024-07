Attimi di Panico a Francavilla al Mare: Nonna e Nipoti Salvati dalla Corrente, Uomo Rischia di Anneg

Francavilla al Mare è stata teatro di due salvataggi simultanei che hanno coinvolto una nonna con i suoi nipoti e un uomo che ha rischiato di annegare. Gli interventi tempestivi degli Angeli del Mare FISA hanno evitato il peggio, gestendo due operazioni a pochi metri di distanza l'una dall'altra lungo la costa.

Il Salvataggio di Nonna e Nipoti

Verso le 11:50, presso lo stabilimento balneare Lido Azzurro, l’assistente bagnante Edoardo D’Antonio ha notato una nonna di 74 anni con i suoi due nipoti, di 8 e 9 anni, in difficoltà a circa 50-60 metri dalla riva. I tre erano stati trascinati al largo dalla corrente e non riuscivano a tornare indietro.

“Osservando con attenzione il mio specchio d’acqua, ho notato che la nonna e i suoi nipoti stavano sbracciando per attirare l’attenzione,” ha raccontato D’Antonio. “Mi sono tuffato immediatamente per raggiungerli. Ho caricato i due ragazzi su di me e fatto appoggiare la nonna a un salvagente.” Grazie all’intervento del collega Bruno Diomede, il salvataggio si è concluso con successo e i tre sono stati riportati in sicurezza a riva.

Il Secondo Intervento di Soccorso

Quasi contemporaneamente, presso lo stabilimento balneare Lido Bianco, un altro bagnino, Jordy Bronzi, è stato chiamato a intervenire per un uomo che si trovava a circa 100 metri dalla battigia, in difficoltà a causa della corrente. La moglie dell'uomo aveva segnalato la situazione di pericolo, indicando che il marito non riusciva a rientrare a causa della risacca.

“Ho preso il pattino di salvataggio e mi sono diretto verso di lui,” ha dichiarato Bronzi. “Quando sono arrivato, l'uomo era esausto e stava affondando. Sono riuscito a prenderlo e a portarlo sul pattino. Mi ha detto di non aver bevuto acqua, ma era molto stanco e aveva problemi al cuore.”

Durante il rientro, Bronzi ha ricevuto l’assistenza del bagnino dello stabilimento San Marco, Riccardo De Renzis, che ha fornito le prime medicazioni. La Guardia Costiera di Francavilla è arrivata sul posto e, per precauzione, è stato contattato il 118. Fortunatamente, dopo i controlli medici, è emerso che l'uomo non era in pericolo di vita.

Un Eroe del Quotidiano

Gli interventi tempestivi e coordinati dei bagnini hanno garantito la sicurezza dei bagnanti in difficoltà, dimostrando ancora una volta l'importanza della presenza di personale addestrato lungo le nostre coste. Gli Angeli del Mare FISA hanno agito con professionalità e coraggio, evitando quella che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia.

Questi episodi sottolineano l'importanza della vigilanza e della preparazione in mare, ribadendo il ruolo fondamentale dei bagnini nella tutela della sicurezza pubblica sulle spiagge italiane. Grazie al loro impegno, la giornata a Francavilla al Mare si è conclusa senza perdite, ricordando a tutti noi l'importanza di rispettare le regole del mare e di affidarsi a esperti in situazioni di emergenza.