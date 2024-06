Attività Agricola a Ortona Sospesa: Cinque Lavoratori in Nero e Gravi Violazioni

Cinque lavoratori extracomunitari impiegati in nero sono stati scoperti dall'Ispettorato territoriale del lavoro di Chieti-Pescara durante un'operazione di sorveglianza in un'azienda agricola di Ortona.

L'ispezione ha rivelato che l'83,33% dei lavoratori presenti al momento della visita non era regolarmente assunto. Oltre alle irregolarità occupazionali, sono state anche rilevate gravi violazioni delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tra cui la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi.

Come conseguenza delle scoperte, è stato disposto il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per lavoro irregolare e per le violazioni accertate. Il titolare dell'azienda agricola sarà soggetto a sanzioni amministrative e penali secondo la normativa vigente.