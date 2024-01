Attività Commerciale nel Terrore: 46enne ai Domiciliari per Atti Persecutori

Un 46enne di Cocullo è stato posto agli arresti domiciliari in seguito alle continue vessazioni e dispetti perpetrati ai danni della titolare di un'attività ricettiva e di ristorazione. La misura cautelare è stata decisa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avezzano, in risposta alla richiesta avanzata dal pubblico ministero che ha condotto le indagini.

L'uomo ha ripetutamente disturbato la vita della proprietaria dell'attività commerciale, causandole danni all'impresa e turbando le sue abitudini quotidiane. Secondo quanto emerso dagli accertamenti condotti dai carabinieri di Cocullo, sotto la supervisione della procura della Repubblica avezzanese, diversi episodi di vessazioni hanno minato la tranquillità della donna e la salute del suo commercio.

Tra le azioni nocive compiute dal 46enne, vi è stata la creazione di rumori molesti, l'esposizione a fumi derivanti da fuochi accesi in modo indiscriminato e il lancio di rifiuti organici all'interno della corte adiacente all'attività commerciale.

Nonostante gli interventi delle forze dell'ordine a seguito delle segnalazioni della vittima, le ostilità non si erano interrotte. Di fronte a questa persistenza, il giudice per le indagini preliminari ha deciso di emettere la misura cautelare degli arresti domiciliari, effettivi già da questa mattina.