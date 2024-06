Aumento dei Biglietti del Bus del 20%, l'Opposizione Insorge

L'aumento di 20 centesimi dei biglietti dei bus, deciso dalla giunta regionale, ha scatenato un acceso dibattito politico. I consiglieri regionali di opposizione, Luciano D'Amico ed Erika Alessandrini, attaccano duramente la maggioranza di centrodestra, accusandola di gravare ulteriormente sulle fasce più deboli della popolazione.

Luciano D'Amico, ex candidato governatore per il centrosinistra, ha dichiarato: "L'incremento del costo del trasporto pubblico comporterà un aggravio di 4-5 milioni di euro annui, penalizzando soprattutto studenti, anziani e pendolari già colpiti dall'inflazione. La Regione Abruzzo, invece di sostenere queste categorie, limita il loro diritto alla mobilità e alla salute, richiedendo alle Asl tagli e piani di rientro senza fornire supporto alle categorie produttive, come i viticoltori colpiti dalla peronospora".

D'Amico ha anche criticato l'allocazione dei fondi derivanti dall'aumento delle tariffe: "Questi fondi non potenzieranno i trasporti ma copriranno spese discutibili come l'aumento dei fondi per la 'Notte dei serpenti' o l'acquisto di una non meglio precisata biblioteca dannunziana".

Erika Alessandrini del Movimento 5 Stelle ha aggiunto: "Sembra di assistere a uno show americano dove si compra una valigia all'asta senza conoscerne il contenuto. È così che il centrodestra regionale amministra le risorse dei cittadini abruzzesi: senza oculatezza, chiarezza e ragionevolezza".

L'assessore ai trasporti, Umberto D'Annuntiis, ha difeso il provvedimento: "L'aumento delle tariffe del trasporto pubblico è un adeguamento al tasso di inflazione dal 2016 al 2024. Non ci sono aumenti aggiuntivi rispetto all'inflazione, a differenza di quanto fatto dalla giunta D'Alfonso nel 2016". Ha sottolineato che gli incrementi vanno da 0,05 € a 0,20 € e che le tariffe in Abruzzo restano al di sotto della media nazionale.

La questione resta al centro del dibattito politico, con l'opposizione che accusa la maggioranza di penalizzare i cittadini e gestire le risorse pubbliche in modo inefficiente, mentre la giunta difende il provvedimento come un necessario adeguamento economico.