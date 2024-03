Aumento dei Furti: Residenti Assoldano Servizi di Vigilanza

A seguito di due tentativi di furto e uno riuscito, con gioielli e denaro contante portati via da una villetta, i residenti di Torre Sansone hanno deciso di agire. Alcune famiglie della contrada, preoccupate per l'aumento della criminalità, hanno optato per l'installazione di telecamere nelle proprie abitazioni e l'ingaggio di servizi di vigilanza notturna.

"I furti sono diventati sempre più frequenti. Non possiamo più tollerare questa situazione. Nonostante i pattugliamenti delle forze dell'ordine, abbiamo deciso di aumentare la nostra sicurezza con misure aggiuntive", ha dichiarato uno dei residenti.

Recentemente, nella serata di lunedì, si sono verificati due tentativi di furto con danneggiamenti e un furto effettivo nella vicina contrada di Serroni. I ladri sono riusciti a sottrarre monili d'oro e denaro contante. I carabinieri della compagnia di Lanciano, guidati dal maggiore Fabio Vittorini, sono intervenuti per indagare sui fatti.

"In alcuni casi, i ladri hanno osato disattivare l'elettricità delle villette nel tentativo di entrare, anche con i proprietari presenti in casa. Questa audacia aggiuntiva aumenta ancor di più la paura e l'inquietudine tra i residenti", ha aggiunto il maggiore Vittorini.