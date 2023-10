Aumento dei Prezzi, Spesa al Ribasso: Un Italiano su Tre Limita gli Acquisti di Cibo di Qualità

L'aumento dei prezzi dei beni essenziali, associato all'incremento dell'inflazione, continua a mettere a dura prova le famiglie italiane. In particolare, prodotti di prima necessità come olio e zucchero stanno vedendo i loro costi crescere, spingendo sempre più persone a cercare di controllare le spese tagliando sui consumi. Secondo l'analisi dei dati Istat relativi al 2022 effettuata da Coldiretti, la situazione è allarmante, con una famiglia italiana su tre che ha ridotto la quantità di cibo acquistato.

L'analisi dei dati Istat svela un trend preoccupante. Il rapporto sulle spese per consumi delle famiglie nel 2022 mette in luce come le famiglie italiane abbiano cercato di adattarsi al contesto di inflazione crescente, riducendo la quantità e la qualità degli acquisti. In particolare, la percentuale di coloro che hanno dichiarato di aver limitato gli acquisti relativi a cibo è salita dal 24,4% al 29,5%, mentre per le bevande è passata dal 29,6% al 33,3%. Allo stesso modo, la spesa per beni e servizi legati alla cura personale e all'igiene è stata ridotta dal 31,7% al 35,6%.

Un dato rilevante è che, tra le categorie di spesa, quella per abbigliamento e calzature è quella che ha subito il maggior taglio, a differenza degli anni precedenti quando era la spesa per viaggi e vacanze ad essere stata più limitata. Restano relativamente stabili i comportamenti di acquisto legati alle spese per la sanità (78,4%, rispetto al 76,9% del 2021) e per i carburanti (67,1%, contro il 66,5% del 2021).

L'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità ha quindi spinto molte famiglie a compiere scelte oculatamente mirate nella loro spesa quotidiana, cercando di risparmiare senza compromettere eccessivamente la qualità della loro alimentazione e dei beni essenziali.