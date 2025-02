Aumento dei fondi culturali in Abruzzo: ecco le novità

La Regione Abruzzo ha recentemente approvato una delibera che incrementa del 30% i finanziamenti destinati agli enti culturali regionali.

Questo aumento, rispetto alle precedenti annualità, è stato accolto positivamente dalle associazioni culturali che beneficiano del Fondo Unico Regionale per la Cultura (FURC).

Due settimane fa, una precedente delibera aveva previsto una riduzione di quasi il 50% dei fondi regionali destinati ai beneficiari del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV), principale fonte di finanziamento per attività teatrali, musicali e coreutiche. Tuttavia, l'assessore regionale alla Cultura, Roberto Santangelo, ha rassicurato che i fondi non solo sarebbero stati ripristinati, ma avrebbero anche registrato un incremento del 30% rispetto agli anni precedenti.

Le istituzioni culturali abruzzesi hanno espresso apprezzamento per l'impegno dell'assessore Santangelo nel mantenere le promesse, sottolineando che questo finanziamento regionale consentirà di lavorare con maggiore serenità alle stagioni e agli eventi programmati. Inoltre, garantirà la necessaria compartecipazione degli enti locali al FNSV, evitando ripercussioni negative sul meccanismo di finanziamento nazionale.

Questo sviluppo rappresenta un passo significativo per la promozione e il sostegno della cultura in Abruzzo, assicurando risorse adeguate per la crescita e la valorizzazione delle attività culturali sul territorio.