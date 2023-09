Aumento del 46% delle Presenze nei Musei Abruzzesi

I musei statali dell'Abruzzo stanno vivendo un periodo di grande successo, con un notevole aumento delle presenze. La Direzione Regionale dei Musei ha implementato nel corso del 2023 un'espansione degli orari di apertura e una serie di iniziative per valorizzare i propri siti, e i risultati sono tangibili: rispetto al periodo gennaio-agosto 2022, il numero di visitatori è cresciuto del 46%.

Tra i musei più popolari spiccano il Castello Piccolomini di Celano e il Museo Casa Natale di Gabriele D'Annunzio a Pescara. Tuttavia, è nei musei di Chieti che si registra un vero boom di visitatori: il Museo Archeologico Nazionale d'Abruzzo Villa Frigerj e il Museo Archeologico Nazionale "La Civitella" hanno triplicato il numero di visitatori rispetto al 2022.

È importante notare che l'aumento del costo del biglietto di 1 euro, introdotto per coprire i danni causati dalle alluvioni in Emilia Romagna, non sembra aver influenzato negativamente le presenze nei musei. Il direttore della Direzione Regionale Musei Abruzzo, Federica Zalabra, ha commentato: "Nel 2023, abbiamo visto molte famiglie e turisti visitare i musei, il che dimostra che la regione ha trovato modi per riavvicinare i cittadini al patrimonio culturale abruzzese".

Va anche segnalato che moltissime persone hanno visitato i siti statali gestiti dalla Direzione Regionale con accesso gratuito, tra cui spiccano l'Abbazia di San Clemente a Casauria e le aree archeologiche di Amiternum e Alba Fucens.