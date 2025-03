Aumento tasse in Abruzzo: scoppia la bufera politica!

La Regione Abruzzo decide di incrementare le tasse per coprire il deficit sanitario, scatenando tensioni all'interno della maggioranza di centrodestra e proteste da parte dei sindacati e dell'opposizione.

In Abruzzo, la decisione di aumentare le tasse regionali per coprire il crescente deficit sanitario ha generato un acceso dibattito politico e sociale. Durante una riunione della maggioranza di centrodestra, durata oltre quattro ore, è stata deliberata l'incremento delle imposte per fronteggiare il disavanzo nel settore sanitario. Tuttavia, la seduta è stata caratterizzata da tensioni interne, culminate in un acceso scontro tra il presidente Marco Marsilio (FdI) e la consigliera della Lega Carla Mannetti. Quest'ultima, visibilmente scossa, ha abbandonato la riunione, seguita dal capogruppo leghista Vincenzo D'Incecco e dal vice presidente della Giunta regionale con delega all'Agricoltura Emanuele Imprudente.

La situazione finanziaria della sanità abruzzese è critica, con un disavanzo che, secondo alcune fonti, potrebbe avvicinarsi ai 200 milioni di euro.

Questo scenario ha portato alla necessità di adottare misure straordinarie per evitare il commissariamento da parte del governo centrale. L'aumento dell'addizionale regionale IRPEF è stato individuato come una delle soluzioni possibili, ma ha sollevato critiche sia all'interno della maggioranza che tra le forze di opposizione.

I sindaci di ALI Abruzzo hanno espresso la loro contrarietà all'aumento delle tasse, sottolineando come tale misura gravi ulteriormente sulle famiglie già provate da bollette elevate e dall'inflazione.

Anche il Partito Democratico ha lanciato l'allarme sul rischio di incremento delle imposte regionali, invitando a una mobilitazione generale per affrontare la situazione.

La crisi ha evidenziato le difficoltà nella gestione del bilancio sanitario regionale, con la necessità di reperire circa 67 milioni di euro entro un mese per evitare l'aumento automatico delle aliquote IRPEF.

Le tensioni all'interno della maggioranza di centrodestra rischiano di complicare ulteriormente la ricerca di soluzioni condivise per risanare il settore sanitario senza gravare eccessivamente sui cittadini.

La situazione rimane in evoluzione, con le istituzioni regionali chiamate a confrontarsi per individuare le misure più adeguate a garantire la sostenibilità del sistema sanitario abruzzese e la tutela dei contribuenti.