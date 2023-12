Auto Rubata Vicino alla Farmacia: Ritrovata in 10 Minuti dalla Polizia

Una situazione da brividi questa mattina in zona Fontanelle, nei pressi di una farmacia, dove un'auto è stata rubata mentre la proprietaria era in visita al negozio. La donna, impegnata in una rapida corsa in farmacia, ha lasciato le chiavi nel cruscotto mentre si è allontanata per pochi istanti. Al suo ritorno, l'auto non c'era più.

La vittima, disperata, ha immediatamente chiesto aiuto alla sala operativa della questura, scatenando una pronta risposta da parte degli agenti delle volanti. In meno di dieci minuti, gli agenti hanno battuto la zona circostante, individuando l'auto rubata abbandonata in una traversa poco distante dal luogo della segnalazione.

La tempestiva chiamata al 113 è stata fondamentale per il rapido recupero del veicolo, che è stato prontamente restituito alla legittima proprietaria. L'efficace intervento della polizia ha scongiurato ulteriori disagi per la vittima, dimostrando l'importanza della prontezza nelle segnalazioni di questo genere.