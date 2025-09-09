Auto contromano sull'A25: paura tra Bussi e Torre de' Passeri

Una coppia di circa 30 anni ha imboccato l'autostrada A25 contromano, creando panico tra gli automobilisti. Intervento tempestivo della polizia stradale ha evitato il peggio.

Un episodio di grave pericolo si è verificato domenica pomeriggio sull'autostrada A25, nel tratto compreso tra Bussi sul Tirino e Torre de' Passeri, in direzione Pescara. Una berlina nera con a bordo una coppia di circa 30 anni ha imboccato la carreggiata contromano, generando momenti di autentico terrore tra gli altri automobilisti in transito. Fortunatamente, grazie alla prontezza degli utenti della strada, è stato possibile evitare una tragedia.

Gli automobilisti che si sono trovati di fronte il veicolo contromano hanno immediatamente allertato la Polizia Stradale di Pratola Peligna, che è intervenuta tempestivamente riuscendo a intercettare e fermare l'auto all'altezza dello svincolo di Torre de' Passeri. Il conducente, un uomo di circa 40 anni, ha dichiarato di aver imboccato erroneamente la corsia sbagliata.

Le autorità hanno adottato severi provvedimenti nei confronti del guidatore: oltre al ritiro immediato della patente, è stata avviata la procedura di revoca e comminata una sanzione amministrativa di 3.000 euro. Inoltre, il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.