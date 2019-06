Autostrade A24 A25, la Società Strada Parchi minaccia aumento pedaggi dal 1 luglio

Strada Parchi, gestore A24/A25, fa sapere che potrebbe scattare l'aumento delle tariffe dal primo luglio.

''Nove mesi fa decidemmo di congelare le tariffe, aumento previsto per legge su tutte le autostrade d'Italia. Da allora, nonostante i ripetuti tentativi da parte della Concessionaria, il Mit non è riuscito ad offrire una interlocuzione stabile per poter affrontare il tema che tanto preoccupa gli automobilisti non solo abruzzesi e laziali''.

Quindi ''Se la situazione dovesse rimanere questa'', dal 1 luglio gli aumenti potrebbero scattare.