Autostrade bloccate e statali chiuse: ecco tutte le strade coinvolte dai lavori

Cantieri aperti e disagi in tutta Italia, con tratte autostradali e statali chiuse per manutenzione fino a dicembre.

Con la ripresa dei cantieri dopo la pausa estiva, la viabilità su autostrade e strade statali sta subendo pesanti rallentamenti in diverse zone d’Italia. I lavori, gestiti da Anas, Strada dei Parchi e Autostrade per l’Italia (ASPI), sono in corso già dal 3 settembre e proseguiranno fino alla prossima sospensione prevista per il ponte di Ognissanti, dal 30 ottobre al 4 novembre. Sono nove i cantieri attivi sulle autostrade, che stanno causando code e disagi agli automobilisti, soprattutto sulla A14 e sulla rete delle autostrade A24 e A25, gestite dal gruppo Toto.

Tra i punti più critici, sulla A14 Bologna-Taranto, sono attive deviazioni che prevedono l’installazione di scambi di carreggiata, con una sola corsia transitabile. In alcune fasi dei lavori, è possibile l'apertura di una corsia aggiuntiva in direzione dei flussi più intensi di traffico. Anche la rete autostradale che collega Roma con L'Aquila e Pescara sta subendo rallentamenti, con numerosi tratti interessati da interventi di manutenzione.

SS 80 e chiusure parziali sull’A14

Tra i cantieri più rilevanti, Anas ha annunciato la chiusura di un tratto della Statale 80 del Gran Sasso, che rimarrà bloccata dal km 60,650 al km 61,350 dalle 6 del 16 settembre fino alle 18 del 6 dicembre. Questa chiusura obbliga gli automobilisti a deviare su percorsi alternativi.

Sull’A14, l’area di servizio Tortoreto Ovest (al km 323.7, direzione Taranto) resterà chiusa in due notti consecutive, dalle 22 del 28 ottobre alle 6 del 29 ottobre, e dalle 22 del 29 ottobre alle 6 del 30 ottobre. Anche il tratto Atri Pineto-Pescara Nord-Città Sant'Angelo sarà chiuso in entrambe le direzioni nelle stesse fasce orarie, con entrate consigliate a Pineto e Pescara Nord.

Ulteriori disagi sono previsti all'area di servizio Torre Cerrano Ovest (km 363.1, direzione Taranto), che rimarrà inaccessibile nelle stesse date e orari.

Disagi sulla SS 656 e Costa dei Trabocchi

Sulla Statale 656, i lavori ai piloni del viadotto San Martino hanno ridotto il traffico per i mezzi pesanti con un limite massimo di 7,5 tonnellate. Per evitare ingorghi, Anas consiglia percorsi alternativi attraverso via Colonnetta, direzione Chieti Scalo o verso Francavilla.

Infine, sulla Statale 16 Costa dei Trabocchi, il traffico è regolato a senso unico alternato nei pressi dei ponti tra Rocca San Giovanni e Fossacesia, a causa dei lavori nei pressi delle località La Foce e Cavalluccio.

Cashback per i ritardi causati dai cantieri

Per alleviare i disagi causati dai lavori, Autostrade per l’Italia ricorda che è attivo il servizio di cashback per i ritardi. Il nuovo sistema “Cashback con targa” permette agli utenti, anche quelli che pagano in contanti o con carte, di ottenere rimborsi per i ritardi superiori ai 10 minuti (per viaggi fino a 99 km). Per accedere al rimborso, basta registrarsi sull’app Free To X.