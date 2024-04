Avezzano: Il Nuovo "Paperone" Vince 2 Milioni di Euro con il Gratta e Vinci

Avezzano, in provincia dell'Aquila, ha visto un inizio di primavera da favola per un fortunato giocatore del Gratta e Vinci. Con soli 10 euro, il vincitore ha acquistato un biglietto de 'Il Miliardario Mega' presso la ricevitoria in via S. Cataldi, 140, portandosi a casa un premio straordinario fino a 2 milioni di euro.

Il Gratta e Vinci offre la possibilità di vincere trovando nell'area 'I tuoi numeri' uno o più 'Numeri vincenti', con l'opzione 'Numero Jolly' che moltiplica il premio per 10. Inoltre, sono previsti premi da 100, 200 e 500 euro per determinati simboli sul biglietto.

Nonostante la vincita eccezionale, il vincitore di Avezzano dovrà fare i conti con la "tassa sulla fortuna", che prevede una trattenuta del 20% per gli importi superiori ai 500 euro. Pertanto, il vincitore incasserà circa 1,6 milioni di euro netti, come riportato dall'agenzia Agimeg.