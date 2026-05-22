Avezzano al voto, cinque candidati per una sfida che spacca gli schieramenti

Il sindaco uscente Gianni Di Pangrazio cerca la conferma con dieci liste, mentre centrodestra e centrosinistra arrivano divisi alle comunali marsicane di fine maggio 2026.

Ad Avezzano la corsa per la fascia tricolore entra nella fase decisiva. Saranno cinque i candidati sindaco in campo per le elezioni comunali in programma domenica 24 e lunedì 25 maggio, appuntamento che coinvolge una delle città più importanti della provincia dell’Aquila e il principale centro della Marsica.

Il nome più strutturato, almeno sul piano numerico, è quello del sindaco uscente Gianni Di Pangrazio, che tenta la riconferma alla guida di una coalizione ampia e trasversale. A sostenerlo ci sono dieci liste, sette di area civica e tre politiche. Tra queste figurano Scelta Libera, AZ, Aree Interne, Io sto con Avezzano, Io amo Avezzano, Civica per Avezzano, Avezzano al Centro, insieme a Lega, Udc e Azione Politica. Una macchina elettorale imponente, composta da circa 240 candidati.

Il centrodestra, però, non si presenta compatto. Alla guida dello schieramento c’è Alessio Cesareo, ex questore ed ex commissario di Avezzano, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati e dalla civica Città Sicura. L’assenza di Lega e Udc, confluite con Di Pangrazio, rende la partita interna all’area moderata e conservatrice particolarmente significativa.

Sul fronte opposto, il centrosinistra punta su Roberto Verdecchia, avvocato ed ex assessore nella giunta Di Pangrazio. La sua candidatura raccoglie il sostegno di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Casa Riformista, Avs, Rifondazione Comunista e Uniti nel Patto per Avezzano.

Completano il quadro Gianluca Ranieri, ex consigliere regionale del M5S, sostenuto da Italia Sovrana e Popolare e Avezzano Popolare, e Loreta Ruscio, già assessore al Bilancio nella precedente amministrazione, candidata con le civiche Io Ci Sono e Insieme.

La sfida si annuncia frammentata: in totale sono state depositate 23 liste e, secondo le ricostruzioni locali, oltre 500 aspiranti consiglieri. In caso di mancata elezione al primo turno, il ballottaggio è previsto per 7 e 8 giugno.