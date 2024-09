Avviati i lavori di manutenzione straordinaria sul viadotto Sente-Longo in Molise

Inizio dei lavori a Belmonte del Sannio, un intervento atteso dalla comunità dell'Alto Molise e Alto Vastese per migliorare la viabilità della zona.

Questa mattina a Belmonte del Sannio (Isernia) ha avuto luogo l'incontro ufficiale per l'avvio dei lavori di manutenzione straordinaria sul viadotto Sente-Longo, un'opera attesa da anni dai cittadini dell’Alto Molise e dell’Alto Vastese. Alla cerimonia erano presenti diverse figure istituzionali, tra cui il presidente della Provincia di Isernia Daniele Saia, l’assessore regionale Michele Marone, il dirigente ANAS Antonio Marasco, il consigliere della Provincia di Chieti Carlo Moro, e numerosi sindaci ed esponenti politici locali.

L'intervento rappresenta un passo fondamentale per la sicurezza e la viabilità della regione. La prima fase dei lavori, dal valore di circa 9 milioni di euro, è stata affidata all’impresa "Valori S.c.a.r.l." e avrà una durata prevista di un anno, come comunicato da ANAS. Durante questo periodo, verranno effettuati interventi di consolidamento e messa in sicurezza della struttura, con l'obiettivo di ripristinare la piena funzionalità del viadotto, una delle arterie cruciali per il collegamento tra il Molise e l’Abruzzo.

"È un intervento estremamente atteso dalla popolazione dell'Alto Molise e dell'Alto Vastese, che da tempo auspicava una soluzione per il problema", ha dichiarato il presidente Saia. "Come Provincia di Isernia, abbiamo fatto tutto il possibile per accelerare l'inizio dei lavori. Ora, la responsabilità passa nelle mani di ANAS e dell’impresa esecutrice. Il nostro obiettivo finale rimane quello di ottenere la completa ristatalizzazione dell’ex Istonia, comprensiva del viadotto Sente-Longo, in modo che la società possa gestire l’infrastruttura stradale con fondi adeguati, garantendo una manutenzione sia ordinaria che straordinaria."

ANAS ha confermato che questa prima fase dei lavori è solo un passaggio intermedio e che sarà necessario reperire ulteriori fondi per garantire la completa riapertura e il pieno ripristino della struttura. Le criticità del viadotto Sente-Longo, infatti, sono ben note: negli ultimi anni, diverse frane e problemi strutturali hanno reso difficile la circolazione, penalizzando le comunità locali e l’economia della zona.

Il presidente Saia ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra i vari attori istituzionali: "Il nostro impegno dovrà continuare in questa direzione, lavorando insieme per trovare i fondi necessari e assicurare la sicurezza delle nostre strade." La viabilità della zona è infatti fondamentale non solo per i residenti, ma anche per il turismo e le attività economiche dell’area, spesso fortemente condizionate dalla presenza di infrastrutture adeguate e sicure.

Questo intervento, dunque, segna l'inizio di un percorso che, grazie alla sinergia tra enti locali, Regione e ANAS, potrà portare a un miglioramento significativo della rete viaria, favorendo una maggiore connettività tra le diverse aree del Molise e dell'Abruzzo.