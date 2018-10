Avviato censimento della popolazione e delle abitazioni a L'Aquila e Provincia

E’ partito anche nel territorio aquilano il Censimento delle popolazioni e delle abitazioni programmato per tutto il territorio nazionale, che vede come attori principali nella rilevazione statistica e trasmissioni dei dati in sede territoriale i Comuni, l’ISTAT, e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell’Aquila.

I 31 comuni coinvolti quest’anno in provincia sono: Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Avezzano, Balsorano, Barete, Bisegna, Cagnano Amiterno, Cansano, Carsoli, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Civita d'Antino, Fagnano Alto, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lecce nei Marsi, Ortucchio, Pescasseroli, Pescina, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Rocca di Mezzo, San Pio delle Camere, Sulmona, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villavallelonga.

Da quest’anno il censimento viene effettuato con cadenza annuale invece che decennale come fino al recente passato e produrrà ogni anno i dati di base per comprendere e intervenire più efficacemente sulla soddisfazione dei bisogni degli individui e delle famiglie nelle diverse fasi della vita e per programmare e gestire i servizi sul territorio.

Rinnovati anche l'organizzazione, il questionario, gli attori sul territorio, la rete di rilevazione e la campagna di comunicazione: la rilevazione si svolgerà in parte direttamente sul web e in parte sarà affidata ad un rilevatore con tablet fornito dall’Istat.

Con il censimento in questione si potranno ridurre i costi di circa il 50% rispetto al precedente censimento del 2011, contenendo anche in maniera sensibile l’impegno al riguardo che la rilevazione comporta per le famiglie e contribuendo altresì al miglioramento sostanziale dei registri anagrafici con la specializzazione dei rilevatori e al rafforzamento sistematico dell'apparato statistico/organizzativo dei comuni.