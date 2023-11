Avviso Meteo: Nevicate al Nord con Possibile Gelicidio, Attenzione alle Pianure

Una perturbazione atlantica si prepara a interessare il Nord Italia, portando con sé precipitazioni che potrebbero assumere la forma di neve a quote basse, con il rischio concomitante di gelicidio. La situazione richiede particolare attenzione giovedì, soprattutto durante la notte e le prime ore del mattino.

Arrivo della Neve e Possibile Gelicidio al Nord

La perturbazione atlantica prevista per giovedì porterà precipitazioni significative sul Nord Italia. Grazie alla presenza di aria fredda nei bassi strati atmosferici, si prevedono nevicate a quote notevolmente basse in una prima fase. Successivamente, l'influsso di correnti meridionali più miti provocherà un aumento graduale del limite della quota neve.

Neve in Collina o a Tratti in Pianura sul Nordovest

Giovedì, tra notte e mattino, le precipitazioni si presenteranno sotto forma di neve a quote collinari tra Piemonte e Lombardia, generalmente oltre i 200-500 metri. Non è esclusa la possibilità di neve mista a pioggia su alcune aree delle pianure piemontesi e lombarde centro-occidentali, con città come Torino, Bergamo, Varese, Como e Lecco potenzialmente coinvolte. Gli accumuli, tuttavia, dovrebbero essere scarsi o nulli. Al primo mattino, la neve potrebbe cadere fin verso i 300-400 metri anche sulla pedemontana veneta e friulana. Nel pomeriggio, si prevede un rapido passaggio a pioggia con neve solo a quote medio-alte.

Neve sulle Alpi, Inizialmente Fino al Fondovalle

Le Alpi saranno interessate da nevicate talora copiose fino al fondovalle durante la giornata di giovedì, almeno fino al primo pomeriggio. Successivamente, è previsto un rapido aumento della quota neve, con fiocchi che dovrebbero cadere in serata generalmente solo dai 1600-1800 metri, superando anche i 2000-2300 metri sul settore prealpino. Alcune sacche fredde potrebbero resistere su alcune zone specifiche, come l'alta Valle d'Aosta, l'alto Piemonte, le Alpi Retiche lombarde, l'Alto Adige e le Dolomiti più settentrionali, con la possibilità di nevicate fino sotto i 1200-1300 metri. Tuttavia, entro venerdì mattina, è previsto un nuovo aumento della quota neve prima di un successivo calo entro sera.

Rischio Gelicidio sull'Appennino Settentrionale

Sulle vallate appenniniche settentrionali, laddove i venti miti provenienti da Sud non riusciranno a scacciare l'aria fredda intrappolata, si potrebbero verificare episodi di gelicidio, soprattutto tra la notte e le prime ore di giovedì. Il gelicidio rappresenta il pericolo di pioggia che cade con temperature inferiori allo zero, con il rischio di ghiaccio vivo. Le zone maggiormente a rischio includono l'Appennino genovese, il basso Piemonte e l'Appennino piacentino-ovest Parmense. Tuttavia, entro il primo pomeriggio, le temperature dovrebbero risultare positive, trasformando la precipitazione in pioggia.

Previsioni Delicate: Aggiornamenti in Arrivo

Nonostante la vicinanza dell'evento meteorologico, la previsione resta estremamente delicata e non del tutto definitiva, specialmente per quanto riguarda la possibilità di neve a tratti in pianura. Saranno forniti ulteriori aggiornamenti per tenere informati i cittadini sulle evoluzioni della situazione.