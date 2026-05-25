Avvocato aggredito in villa: raid da 50mila euro nella notte

Il professionista è stato sorpreso al rientro nella sua abitazione, colpito e obbligato ad aprire la cassaforte davanti ai banditi.

Momenti di paura nella zona compresa tra Tempera e Paganica, alle porte dell’Aquila, dove un noto avvocato aquilano di 67 anni è stato vittima di una violenta rapina in abitazione. L’episodio sarebbe avvenuto nella serata di sabato, intorno alle 22, mentre il professionista stava rientrando nella propria casa.

Secondo le prime ricostruzioni, ad agire sarebbero stati tre uomini, con il volto coperto, che avrebbero atteso la vittima nei pressi dell’ingresso dell’abitazione. Il professionista sarebbe stato bloccato e colpito ripetutamente al volto con pugni e schiaffi, senza avere la possibilità di reagire. Una volta immobilizzato e sotto choc, sarebbe stato trascinato all’interno della casa e costretto ad aprire la cassaforte.

Il bottino portato via dai banditi ammonterebbe a circa 50mila euro, tra denaro contante e gioielli custoditi nell’abitazione. Dopo essersi impossessati del contenuto della cassaforte, i rapinatori si sarebbero allontanati rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

Sul caso sono in corso le indagini della polizia, chiamata a ricostruire ogni passaggio dell’assalto. Gli investigatori stanno verificando l’ipotesi di un colpo preparato con attenzione, preceduto da una possibile fase di osservazione dei movimenti della vittima e delle sue abitudini quotidiane. Un elemento, questo, che farebbe pensare a un’azione non improvvisata, ma organizzata con un obiettivo preciso.

La violenza dell’aggressione e le modalità del raid hanno destato forte preoccupazione. Gli accertamenti puntano ora a individuare i responsabili, anche attraverso eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona e possibili testimonianze raccolte nelle frazioni interessate.

Il professionista, provato dall’accaduto, è rimasto sotto choc dopo l’aggressione. La vicenda riporta l’attenzione sul tema della sicurezza nelle abitazioni isolate e sui colpi messi a segno da gruppi organizzati nelle aree periferiche del capoluogo.