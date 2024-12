B&B nel Garage, gli Orrori degli Affitacamere Italiani

Controlli a tappeto in tutta Italia: sequestri milionari e 200 strutture irregolari rilevate su 1000, tra gravi carenze e rischi per la salute.

Il crescente fenomeno delle irregolarità nelle strutture ricettive italiane è stato messo in luce dai recenti controlli dei Carabinieri del Nas, che hanno ispezionato oltre 1000 attività su tutto il territorio nazionale. Tra i dati più preoccupanti, emerge che una struttura su cinque presenta gravi violazioni, con 200 esercizi rilevati fuori norma.

Tra i casi più emblematici spicca quello di un B&B abusivo in provincia di Pescara, ricavato all’interno di un garage privato. A Palermo, dietro l’apparenza di un piccolo esercizio, si celava un hotel clandestino con 22 camere e una capacità di circa 100 posti letto, gestito senza autorizzazioni. Complessivamente, sono stati sequestrati o sospesi dieci esercizi per un valore di oltre 3,5 milioni di euro.

I reati più comuni includono carenze igienico-sanitarie, ampliamenti arbitrari della capacità ricettiva e mancata registrazione delle attività. A ciò si aggiungono problemi relativi alla conservazione degli alimenti: sequestrati circa 60 chili di prodotti privi di tracciabilità o mal conservati. Le sanzioni amministrative, superiori a 155mila euro, si sommano a 289 infrazioni accertate e 31 denunce penali.

La diffusione incontrollata di B&B abusivi si manifesta soprattutto nelle città d’arte e nelle località turistiche più frequentate, dove spesso appartamenti vengono suddivisi in unità ricettive prive di adeguati controlli. Questo fenomeno, amplificato dalla domanda turistica in crescita, solleva dubbi sulla sicurezza e sulla qualità dell’ospitalità offerta.

Le autorità, impegnate a intensificare le verifiche in vista di eventi importanti come il Giubileo, esortano turisti e cittadini a optare per strutture certificate, segnalando eventuali anomalie per contribuire a un settore più sicuro e regolamentato.