BCE taglia i tassi al 2,25%: Lagarde avverte sull'incertezza globale

La Banca Centrale Europea riduce i tassi di interesse per la settima volta in un anno, affrontando le tensioni commerciali e l'incertezza economica globale.

La Banca Centrale Europea (BCE) ha annunciato un nuovo taglio dei tassi di interesse di 25 punti base, portando il tasso sui depositi al 2,25%. Questa decisione rappresenta il settimo intervento consecutivo nell'arco di un anno, mirato a sostenere un'economia dell'Eurozona che mostra segni di rallentamento.​

La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha sottolineato che la scelta è stata presa all'unanimità, evidenziando le preoccupazioni legate all'incertezza economica derivante dalle politiche commerciali degli Stati Uniti. Le tensioni commerciali, in particolare i dazi imposti, stanno influenzando negativamente la domanda, le esportazioni e l'inflazione nella regione.​

I dati economici recenti mostrano una inflazione in calo, con un tasso del 2,2% a marzo, e una crescita del PIL che si è ridotta allo 0,2% nel quarto trimestre del 2024. La BCE ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita, stimando un aumento dello 0,9% per il 2025, dell'1,2% per il 2026 e dell'1,3% per il 2027.​

Lagarde ha evidenziato che, nonostante l'apprezzamento dell'euro e la diminuzione dei prezzi dell'energia, persistono rischi significativi per la crescita economica. Ha inoltre menzionato che l'aumento delle spese in difesa e infrastrutture potrebbe contribuire positivamente alla produttività e alla resilienza dell'Eurozona.​

La BCE mantiene un approccio basato sui dati, pronta ad adattare la sua politica monetaria in base all'evoluzione delle condizioni economiche. Lagarde ha ribadito l'impegno dell'istituzione a garantire la stabilità dei prezzi e a sostenere l'economia dell'Eurozona in un contesto di "eccezionale incertezza".​

In conclusione, la BCE continua a monitorare attentamente l'evoluzione dell'economia globale, pronta a intervenire con ulteriori misure se necessario, per assicurare una crescita sostenibile e la stabilità finanziaria nella regione.